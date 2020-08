Zarco idoneo: 'La sanzione? Servirebbero uomini veri per decidere' (Di venerdì 21 agosto 2020) Johann Zarco ha l'ok dei medici per scendere in pista nel GP di Stiria di MotoGP. Il francese della Ducati Avintia, fermo nelle libere del venerdì dopo l'operazione allo scafoide fratturato nella ... Leggi su gazzetta

infoitsport : MotoGP GP Stiria, Zarco idoneo per scendere in pista al Red Bull Ring: passata la visita medica - dinoadduci : Zarco idoneo al GP. Morbidelli: 'La sua sanzione? Rispetto gli steward' - Gazzetta_it : #MotoGP #Stiria #Zarco #idoneo al GP. #Morbidelli: 'La sua sanzione? Rispetto gli #steward' - corsedimoto : Aggiornamento: Johann #Zarco idoneo per disputare il Gran Premio di Stiria. #MotoGP #StyrianGP - KoalaKoalin46 : RT @gponedotcom: Zarco punito per l'incidente con Morbidelli: partirà dalla pitlane: Il pilota francese è stato ritenuto colpevole di 'guid… -