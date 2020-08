Va in cerca di funghi con l'amico, cade e perde la vita (Di venerdì 21 agosto 2020) Trovato senza vita il corpo di Ezio Mazzilis , il cercatore di funghi che viveva a Milano, ma originario di Tualis - frazione di Comeglians - di cui si erano perse le tracce dalle 16.30 circa di ... Leggi su udinetoday

Ultime Notizie dalla rete : cerca funghi Caduta fatale per un uomo, muore mentre cerca funghi in montagna triestecafe.it Calabrese di Verbicaro l'uomo che ha ritrovato i resti del piccolo Gioele

COSENZA – Come riporta il Corriere della Sera, è originario di Verbicaro (Cosenza) l’uomo che ha ritrovato i resti del piccolo Gioele Mondello. Si tratta di Giuseppe Di Bello, brigadiere dei carabinie ...

Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che ha trovato i resti di Gioele: «Non dormivo più pensando a lui»

CAPO D’ORLANDO (Messina)- «La sera prima della giornata di mobilitazione alla ricerca di Gioele, ho rimproverato mia figlia. Era andata a una manifestazione canora (è una cantante, ndr), e mi aveva la ...

