Traffico Roma del 21-08-2020 ore 15:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà in queste ore sulla Pontina Dopo un incidente provoca lunghi incolonnamenti tra Spinaceto e via di Decima in direzione di Latina incolonnamenti anche tre a Pomezia Nord Castel Romano Trigoria in direzione di Roma da registrare Inoltre un incendio che sta interessando le campagne circostanti con conseguenti interventi da parte dei Vigili del Fuoco ripercussione coda in via di Trigoria raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni alla Gianicolense sempre chiusa la corsia preferenziale di Viale di Villa Pamphili 3 a Piazzale dei Quattro Venti Giuseppe vitetti la causa la rottura di una conduttura possibili disagi sulle strade adiacenti all’europeo accertamenti tecnici via Cesare furgoni resta chiusa al Traffico si ... Leggi su romadailynews

Bollino rosso per domani, sabato 22 e domenica 23, per il rientro nei grandi centri urbani e verso le regioni del Nord Italia e per le ultime partenze verso le località turistiche. È quanto fa sapere ...

Molti italiani rientreranno o partiranno per le vacanze nel weekend del 22 e il 23 agosto quando ci sarà il clou del traffico autostradale FIRENZE — Due giorni di traffico infernale. Anche con l'epide ...

