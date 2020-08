Traffico Roma del 21-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla A1 Roma Firenze rallentamenti e code per Traffico intenso tra le uscite di Ponzano Romano Soratte dort in direzione Firenze in città alla Flaminio attenzione un incidente avvenuto in Piazzale Cardinal Consalvi all’ardeatino lavori urgenti sulle condutture d’acqua sulla via Ardeatina all’altezza del Vicolo dell’Annunziatella ci sono incolonnamenti in entrambe le direzioni sposiamoci al Lido di Ostia nella zona di Ponente Traffico rallentato per incidente in via delle ... Leggi su romadailynews

21 agosto 2020 Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo,che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla ...

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella ne ...

