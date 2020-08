Scuola, ecco le linee guida in caso di contagi: ma su quarantena e didattica a distanza restano nodi irrisolti (Di venerdì 21 agosto 2020) Se un alunno manifesta la sintomatologia a Scuola, le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute prevedono che vada isolato in un'area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati .Ma tra le criticità segnalate c’è l’individuazione del «meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena» Leggi su ilsole24ore

