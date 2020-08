Sardegna, Solinas: «Non siamo un’isola di untori, un lockdown sarebbe assurdo» (Di venerdì 21 agosto 2020) Parla il governatore della Sardegna, Christian Solinas: «Un nuovo lockdown? Credo sia una boutade priva di fondamento» Leggi su corriere

