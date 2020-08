Sardegna, contagi ai livelli di aprile. Lazio attacca: “Bomba virale con il rientro dei turisti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Sardegna, contagi ai livelli di aprile. Lazio attacca. Ieri in Sardegna sono stati registrati 37 nuovi positivi, lo stesso dato del 21 marzo, in pieno lockdown. Era dal 2 aprile – 49 casi – che non si verificava un incremento giornaliero così alto. Preoccupato l’assessore alla sanità della Regione Lazio: “Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi ed è in corso una grande azione di tracciamento”. Ieri in Sardegna sono stati registrati 37 nuovi positivi, lo stesso dato del 21 marzo, in pieno lockdown. Era dal 2 aprile – 49 casi – che non si verificava un incremento giornaliero così alto. Preoccupato l’assessore alla ... Leggi su limemagazine.eu

insopportabile : La Sardegna è meta sicura se (residenti e turisti): ??mettono le mascherine ??rispettano la distanza sociale ??lavano… - Corriere : Secondo indiscrezioni ministeriali la regione rischia di essere isolata - LaStampa : Dopo i contagi nelle discoteche, 470 turisti in quarantena in un resort della Maddalena. E il sistema sanitario reg… - ClaBertuzzi1 : RT @insopportabile: La Sardegna è meta sicura se (residenti e turisti): ??mettono le mascherine ??rispettano la distanza sociale ??lavano spe… - itsmc17 : RT @dancewithetruth: Quando due mesi fa la sardegna chiedeva controlli in entrata ci prendevano per il culo promettendo di rispolverare il… -