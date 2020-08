Saranno sostanziali le differenze tra ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro (Di venerdì 21 agosto 2020) Ormai non si parla d'altro che degli ASUS Zenfone 7, che dovrebbero arrivare in due modelli differenti, probabilmente anche più di quanto ci si aspettava potesse essere. Come riportato da 'androidheadlines.com', i dispositivi non Saranno equipaggiati con lo stesso processore: il modello base sarà spinto dallo Snapdragon 865, mentre la versione Pro dallo Snapdragon 865+. Il primo, inoltre, dovrebbe avere 6GB di RAM con 128GB di memoria interna, mentre l'ASUS Zenfone 7 Pro includere 8GB di RAM e 256GB di storage. La presentazione ufficiale degli ASUS Zenfone 7 resta fissata per il 26 agosto, in diretta streaming alle ore 8 italiane. Del modello base è stato anche detto sarà contraddistinto ... Leggi su optimagazine

Nessuna deroga al distanziamento nelle scuole di Roma e Lazio. Anche facendo indossare la mascherina ad alunni e insegnanti. Lo ha chiarito ai presidi il direttore dell'Ufficio regionale, quello che u ...

Adozioni in Kirghizistan, fu truffa

A otto anni dalla vicenda che coinvolse l'ente Airone e 21 coppie italiane, è arrivata la sentenza. Silvia La Scala, presidente dell'ente, condannata per truffa Alla fine quindi fu truffa. Una truffa ...

