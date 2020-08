Salvini sciacallo continuo: 'Denuncio il governo per i migranti' (Di venerdì 21 agosto 2020) "Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia all'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante del Covid e dei problemi sanitari". Così Matteo ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sciacallo Salvini sciacallo continuo: "Denuncio il governo per i migranti" Globalist.it Salvini tuona contro la Azzolina per le scuole “lager”, Boldrini lo insulta: “Sciacallo”

sicurezza ai lager nazisti. Una vergogna infinita. Gli alleati Berlusconi e Meloni condividono una tale nefandezza? Questa non è più opposizione, è sciacallaggio”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche ...

ALBANO – Colini (Pd) senza peli sulla lingua: “Il candidato del centrodestra? I sostenitori non hanno neppure il coraggio di nominarlo”

Dichiarazioni senza peli sulla lingua quelle rilasciate in queste ore da Alessio Colini, Segretario del Partito Democratico di Albano Laziale, e candidato alle prossime elezioni Amministrative del 20- ...

