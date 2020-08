Regionali, colpo di scena: big scende in campo con Terra (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – scende in campo alle prossime Regionali anche il segretario regionale di Sinistra italiana. Dopo aver dichiarato che non si sarebbe candidato, alla fine anche Tonino Scala è in corsa con la lista ambientalista e di sinistra Terra. “Ho deciso stamattina – spiega – dopo le telefonate di alcuni compagni storici che mi chiedevano di essere in prima linea“. Candidati con Terra anche il consigliere comunale e metropolitano di deMa, Salvatore Pace e l’assessore municipale in quota Dema, Paola Pastorino. E ancora Carmine D’Aniello, Salvatore Altiero, Alessio Malinconico, Giovanni Caruso dei comitati di Giugliano, Giuliano Guariglia, Elena Ciotola. Candidati presidente di Terra Luca Saltalamacchia e ... Leggi su anteprima24

Polo37411810 : @rrico_e @Deputatipd @VotersItalia Riascoltato il discorso o ha preso un colpo di sole o sa che sono sotto elezioni… - Davjd_S : RT @GeMa7799: 'Verbale incontrovertibile', è golpetto. Retroscena: così rinvieranno le elezioni. Alla vigilia del voto, il colpo di grazia.… - AretusaMoro : RT @GeMa7799: 'Verbale incontrovertibile', è golpetto. Retroscena: così rinvieranno le elezioni. Alla vigilia del voto, il colpo di grazia.… - Andrea1975_ : RT @arcobalenietnei: Già alcuni 'esperti' e media di sinistra minacciano la sospensione delle Elezioni Regionali del 20 Settembre. Possiamo… - schnitzlerrr : Sono sicuro che se rivelassi, a quelli che (ingenuamente) credono di salvare il gov. Conte votando Sì al referendum… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali colpo Regionali, colpo di scena: big scende in campo con Terra anteprima24.it Elezioni a Lagonegro, l’asse Pittella-altra destra scombina i giochi. Riecco Falabella

POTENZA – Ha scombussolato i giochi quando tutto pareva già definito, o quasi, l’intesa abbozzata nelle ultime 48 ore tra l’ex governatore Marcello Pittella e i dissidenti di centrodestra “ammutinatis ...

“Contro il sindaco di Foggia uno sfregio senza fine”. Leo Iaccarino incerto sulle Regionali: “Non so se il mio elettorato voterà per Fitto”

“Sono molto amareggiato. L’esclusione di Michaela Di Donna dalla lista di Forza Italia è uno sfregio grandissimo. Ho sentito il sindaco e ha escluso che Michaela possa candidarsi nell’Udc. Andiamo a d ...

POTENZA – Ha scombussolato i giochi quando tutto pareva già definito, o quasi, l’intesa abbozzata nelle ultime 48 ore tra l’ex governatore Marcello Pittella e i dissidenti di centrodestra “ammutinatis ...“Sono molto amareggiato. L’esclusione di Michaela Di Donna dalla lista di Forza Italia è uno sfregio grandissimo. Ho sentito il sindaco e ha escluso che Michaela possa candidarsi nell’Udc. Andiamo a d ...