Recensione Forbidden City: un consigliere nella Città Proibita (Di venerdì 21 agosto 2020) nella Recensione di Forbidden City scopri come diventare il miglior consigliere del giovane imperatore Wei Zu Yang Dopo essere stati in Giappone con Tajuto, Reiner Knizia questa volta ci porta in Cina all’interno della Città Proibita al cospetto del giovane Imperatore Wei Zu Yang. Il nostro compito è quello di impersonare la parte di uno dei consiglieri dell’Imperatore e di diventare il più influente di tutti all’interno del palazzo imperiale. Componenti Recensione Forbidden City All’interno della scatola troviamo le seguenti componenti: 108 tessere di cui: 30 viola, 30 gialle, 24 rosse e 24 blu 84 monete di cui: 14 di valore 1, 29 di valore 2, 14 di valore 10 e 27 di valore 20 1 ... Leggi su tuttotek

Creato da Free League Publishing, casa di produzione svedese anche nota con il nome di Fria Ligan, Forbidden Lands è un gioco di ruolo “carta e penna” che si propone di offrire l’esperienza di gioco d ...

Questo mese di agosto 2020 si dimostra piuttosto ricco di novità per il mercato del gioco di ruolo, soprattutto su quello estero, complice l’annuale edizione del Gen Con, la più grande convention di g ...

