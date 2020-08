PGA Tour 2K21 disponibile da oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Per i professionisti del golf e per i principianti, il vostro tee time èfinalmente arrivato: PGA Tour® 2K21 è ora disponibile per PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch™. Sviluppato da HB Studios, il team dietro Golf Club 2019, PGA Tour 2K21 è un’esperienza di simulazione golfistica con professionisti, campi, attrezzatura e marchi di abbigliamento PGA Tour ufficialmente autorizzati. PGA Tour 2K21 è stato creato con la convinzione che il golf sia per tutti. Che tu sia un professionistache non è estraneo alla pista da ballo o un guerriero del fine settimana che cerca di tentare la fortuna per la prima volta, qui c’è qualcosa per te. I principianti possono usufruire ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : PGA Tour PGA Tour, quartetto in testa a Northern Trust Corriere dello Sport Pga Tour: quattro in testa al Northern Trust, male Woods

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Un quartetto al vertice, buona parte dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il primo dei tre ...

PGA TOUR 2K21 | Recensione – Palla in buca

Quando questo team decise di assemblare una squadra appositamente per lavorare su giochi golfistici, si aspettavano dunque di ricevere il via libera dal colosso americano per la lavorazione di un nuov ...

