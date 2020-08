Mourinho scommette sul Bayern e ricorda: “L’Inter del Triplete era invincibile” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ex tecnico dell’Inter Mourinho, attualmente sulla panchina del Tottenham, ha detto la sua sulla finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, in un’intervista a DAZN: “Certo, i tedeschi devono stare attenti perché il PSG può farti male in qualsiasi momento. Ma il Bayern Monaco è più squadra”. Lo stesso Bayern che dieci anni fa sconfisse, sempre in finale, con l’Inter: “E’ stato tanto tempo fa, penso che Müller sia l’unico superstite del Bayern di quella gara. Comunque, allora avevamo questa sensazione di invincibilità. Abbiamo avuto un percorso incredibile, molto simile a quello del Bayern in questa stagione”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo Mourinho ... Leggi su alfredopedulla

