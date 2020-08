Koeman punge Setien: «Un allenatore deve mettere i giocatori nelle loro posizioni» (Di venerdì 21 agosto 2020) Ronald Koeman ha tirato una frecciatina implicita a Setien parlando delle posizioni in campo di De Jong e Griezmann Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, ha parlato delle giuste posizioni in campo di De Jong e Griezmann durante un’intervista a NOS. Ecco le sue dichiarazioni: DE JONG – «Dove farò giocare De Jong? Sicuramente nella stessa posizione nella quale gioca con la Nazionale olandese. Una volta ho visto una partita del Barcellona e l’ho visto in un’altra posizione. Ecco, io non farò mai una cosa del genere. Credo che se hai investito così tanto su un calciatore tu debba metterlo nella sua posizione e farlo rendere al meglio. Altrimenti non ha senso. Frenkie giocherà dove rende di più». GRIEZMANN – «Con tutto il ... Leggi su calcionews24

Daniele82529070 : Koeman punge Setien: «Un allenatore deve mettere i giocatori nelle loro posizioni» - ItaSportPress : Barcellona, Koeman punge Setien: 'De Jong e Griezmann giocheranno nelle loro posizioni. Questo è ciò che deve fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman punge Koeman punge Setien: «Un allenatore deve mettere i giocatori nelle loro posizioni» Calcio News 24 Koeman punge Setien: «Un allenatore deve mettere i giocatori nelle loro posizioni»

Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, ha parlato delle giuste posizioni in campo di De Jong e Griezmann durante un’intervista a NOS. Ecco le sue dichiarazioni: DE JONG – «Dove farò giocare De ...

Rio Ferdinand punge Messi: "Vuoi restare al Barça senza grandi titoli?"

La scioccante ed umiliante eliminazione del Barcellona in Champions League poterà con sé, inevitabilmente, delle ripercussioni. La prima testa a cadere sarà quella di Quique Setién, con Koeman candida ...

Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, ha parlato delle giuste posizioni in campo di De Jong e Griezmann durante un’intervista a NOS. Ecco le sue dichiarazioni: DE JONG – «Dove farò giocare De ...La scioccante ed umiliante eliminazione del Barcellona in Champions League poterà con sé, inevitabilmente, delle ripercussioni. La prima testa a cadere sarà quella di Quique Setién, con Koeman candida ...