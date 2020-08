Inter, Handanovic: “Avremmo potuto fare di più nel secondo tempo…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Non basta un'ottima prestazione dell'Inter per vincere l'Europa League. I nerazzurri si arrendono contro il Siviglia in finale per 3-2. La sconfitta viene commentata dal capitano Samir Handanovic.LE PAROLE DI HandanovicSamir Handanovic commenta ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra: "Grandissima amarezza e delusione, ma dev'essere un punto di partenza. Speriamo di giocare altre partite simili. Sarebbe facile dire che è mancato qualcosa in particolare. Si sono sfidate due squadre a viso aperto. Avremmo dovuto gestire meglio il secondo tempo. Avevamo più benzina in più. Loro hanno avuto l'episodio della punizione favorevole e così hanno vinto la partita, ma sarebbe potuta andare diversamente. Partiremo nella prossima stagione con una buona base. Credo che ci ... Leggi su itasportpress

