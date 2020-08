Il ragazzo positivo al Coronavirus che va in spiaggia a Santa Severa (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo stabilimento balneare Lydo di Santa Severa è stato chiuso per un contagio di Coronavirus: «Purtroppo un nostro cliente, venuto in spiaggia solamente nella giornata del 17, è risultato positivo», spiegano i proprietari. Il ragazzo era in attesa dell’esito del test del tampone ma è andato lo stesso al mare. E il sindaco minaccia di denunciarlo. I gestori del Lydo si sono attivati per sanificare lo stabilimento e lo hanno chiuso: «In maniera precauzionale, ci sentiamo in dovere di chiudere la struttura per effettuare una sanificazione straordinaria di tutte le attrezzature e di tutti gli ambienti e soprattutto per far effettuare ai nostri collaboratori il tampone». Il ragazzo non ... Leggi su nextquotidiano

rtl1025 : ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato p… - clikservernet : Il ragazzo positivo al Coronavirus che va in spiaggia a Santa Severa - Noovyis : (Il ragazzo positivo al Coronavirus che va in spiaggia a Santa Severa) Playhitmusic - - avv_procopio : RT @rtl1025: ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato positivo al… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato positivo al… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo positivo Il ragazzo positivo al Coronavirus che va in spiaggia a Santa Severa next In Sicilia il coronavirus ora colpisce i giovani: positivo anche un bimbo di 10 anni a Villabate

In Sicilia il virus colpisce i giovani. Con 37 casi registrati ieri nel bollettino epidemiologico nazionale, a fronte degli oltre 40 censiti mercoledì scorso, scende di un soffio la curva del SarsCov- ...

Lazio, raduno e tamponi tra molti timori e qualche tensione

Innanzitutto i tamponi, che in questo periodo per i calciatori non sono affatto una formalità. I giocatori della Lazio – assieme ai dirigenti e ai tecnici – si sono sottoposti ai test nella giornata d ...

In Sicilia il virus colpisce i giovani. Con 37 casi registrati ieri nel bollettino epidemiologico nazionale, a fronte degli oltre 40 censiti mercoledì scorso, scende di un soffio la curva del SarsCov- ...Innanzitutto i tamponi, che in questo periodo per i calciatori non sono affatto una formalità. I giocatori della Lazio – assieme ai dirigenti e ai tecnici – si sono sottoposti ai test nella giornata d ...