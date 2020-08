Il Fatto e i fake di Calenda su Twitter (Di venerdì 21 agosto 2020) Oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Giacomo Salvini accusa Carlo Calenda di usare account fittizi per rilanciare i suoi tweet su Twitter: visto che essere famosi su Twitter equivale a essere ricchi a Monopoli, la speranza è che l’europarlamentare abbia almeno usato soldi suoi: SECONDO I DATI della Libreria Inserzioni di Facebook, Calenda fino a oggi ha speso già 65 mila euro per la sua propaganda social – terzo dopo Salvini con 259 mila euro e Renzi con 178 mila – mentre su Twitter “Azione”può contare su una rete di account fittizi con l’unico scopo di fare da megafono ai messaggi del leader. Sono le cosiddette “botnet ”: una “fl o tt a ” di account ... Leggi su nextquotidiano

