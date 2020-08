Gazzetta - L'Inter sogna Messi dopo le voci dalla Spagna: deve battere concorrenza di 2 top club (Di venerdì 21 agosto 2020) Le voci dalla Spagna corrono veloci e arrivano anche in Italia. Messi che dice a Koeman che vede il suo futuro altrove e non a Barcellona è un assist invitante per l'Inter, che spera nel grande colpo argentino. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER: COPPA E MESSI VACANZE AL COVID: IL CALCIO TREMA Tutte le notizie ??… - Gazzetta_it : Inter, dieci motivi per vincere dieci anni dopo (c'è anche Messi...) - Gazzetta_it : Calciomercato LIVE - Emerson all'Inter, ci siamo. Eder vuole la Fiorentina - NapolYork : Dopo tutto lo scrivere su l'Inter. Squadra unica, (all'uscita dalla Champions, erano tutti da buttare) apre un cicl… - la_patrizia_ : “Gazzetta es un diario de l'inter!” Ahahhaha lo sanno tutti! ?? -