Focolaio al Billionaire: 6 positivi nel locale di Porto Cervo (Di venerdì 21 agosto 2020) Si è sviluppato un Focolaio al Billionaire, fondato da Flavio Briatore: 6 positivi nel locale di Porto Cervo, 50 in quarantena. Qualche giorno fa, era arrivato l’annuncio da parte di Roberto Pretto, amministratore unico Billionaire, dopo le norme ancora più stringenti di quelle nazionali promosse dal sindaco di Arzachena: “Abbiamo deciso che Billionaire Porto Cervo … Leggi su viagginews

