F1 | Williams, il team venduto a Dorilton Capital (Di venerdì 21 agosto 2020) Per lo storico team di Formula 1, finalmente, è arrivata quella luce in fondo al tunnel. Il piano strategico di risanamento, lanciato a maggio per salvare la scuderia dalla banca rotta, ha portato alla cessione dell’azienda al fondo di investimento privato americano Dorilton Capital, società presieduta da Matthew Savage. La nuova proprietà rappresenta un punto di svolta nella storia della scuderia britannica perché con il cambio regolamentare atteso nel 2022 e la fresca firma sul Patto della Concordia, si stanno per mettere in piedi le basi per riportare ai vertici della griglia la nobile decaduta della F1. La cessione ha avuto parere positivo unanime dal consiglio di amministrazione Williams, Sir Frank ... Leggi su giornal

