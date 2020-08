Covid-19, torna l’incubo: oggi quasi 1000 contagiati (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid-19, contagi ancora in crescita: 947 nuovi positivi e 9 decessi secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute Rispetto a ieri oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più e il virus torna a fare davvero paura. L’aumento è certificato dai dati diffusi dal ministero della Salute, spiega l’agenzia di… L'articolo Covid-19, torna l’incubo: oggi quasi 1000 contagiati Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Covid, torna la paura: "In Sicilia sta scendendo l'età dei ricoverati" La Repubblica Contagi Covid, l’assessore Razza: “In Sicilia la situazione è sotto controllo”

E annuncia che da lunedì via ai test per il personale delle scuole Covid in Sicilia, attenzione altissima sui ... mentre un numero significativo è legato al cluster maltese dei 54 soggetti tornati ...

Covid, bambino di pochi mesi ricoverato in Puglia

che comprende 35 nuovi casi di coronavirus a fronte di 2.931 tamponi effettuati. Tra questi molti sono i positivi rintracciati dopo essere rientrati dall’estero, come i 5 casi tornati dalla Grecia, ...

