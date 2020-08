Covid-19, ritorna dalla Spagna: un caso positivo a Capaccio (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid in Campania, 68 nuovi contagi: il bollettino dell'Unità di crisi 21 August 2020 Ancora Covid in provincia di Salerno. C'è un nuovo caso positivo a Capaccio Paestum . Si tratta di un giovane. I ... Leggi su salernotoday

oscurafenice45 : @Tersite66 @danielamartani Ma per piacere. Ritorna con la testa pre covid e scoprirai che si tratta di una semplice… - mamilibri : Quando dicevo che sarebbe peggiorata la situazione Covid prima di settembre, ero la pessimista. I numeri stanno aum… - tjaxel61 : Ecco un altro ridicolo #provvedimento da parte di un #governo che non è capace di farsi valere! Dopo un estate pass… - Scisciano : Napoli, aumento di contagi e ricoveri: lunedi riapre Loreto Mare come covid center: Napoli, 21 Agosto – Ritorna in… - O_Barone : @nonleggerlo questo ritorna sicuro col Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ritorna Covid in Italia, si ritorna vicino quota mille. Nove le vittime Salernonotizie.it Guarisce dal Covid e torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi: la storia di Marco

Tornato a casa dopo 115 giorni e 28 tamponi ad Albino, in provincia di Bergamo, Marco Carrara, dopo una battaglia contro il Covid-19 durata mesi. A riportare la vicenda del 43enne è l’Eco di Bergamo.

Coronavirus mondo, in Francia oltre 4.500 casi in 24 ore. In Spagna 3.650 nuovi positivi

In Germania sono stati registrati nelle ultime ore 1427 infezioni da Coronavirus. Secondo il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco il trend è ancora in crescita, anche si tratta ...

Tornato a casa dopo 115 giorni e 28 tamponi ad Albino, in provincia di Bergamo, Marco Carrara, dopo una battaglia contro il Covid-19 durata mesi. A riportare la vicenda del 43enne è l’Eco di Bergamo.In Germania sono stati registrati nelle ultime ore 1427 infezioni da Coronavirus. Secondo il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco il trend è ancora in crescita, anche si tratta ...