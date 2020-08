"Così cercavano mio figlio?", esplode la rabbia del padre di Gioele Mondello (Di venerdì 21 agosto 2020) È arrabbiato Daniele Mondello dopo aver visto pochi secondi di un video dove un militare sembra simulare le ricerche del figlio Gioele Francesca Galici È arrabbiato Daniele Mondello dopo aver visto pochi secondi di un video dove un militare sembra simulare le ricerche del figlio Gioele. Sono tanti i dubbi e le polemiche legate alle ricerche e al modo in cui sono state condotte e si fa largo l'idea che, forse, si sarebbe potuto fare di più. Facebook Persone: Gioele Mondello Viviana Parisi  Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'aumento dei contagi mai così alto da fine lockdown #coronavirus - team_world : ‘L’hai più sentito?’ ‘No, perché l’ho bloccato’ Cos’ha in serbo il futuro per Tessa e Hardin? Lo scopriremo al cin… - MediasetTgcom24 : Svezia, primo semestre 2020: mai così tanti morti da 150 anni #svezia - GiampaoloNozzi : RT @pasquino2000: Cos’è che ci fa stare due ore incollati al telefono ad ascoltare musica sentita e risentita, conosciuta a memoria? AMORE… - anankeanomalos : RT @oocpatitofeo: non so cos’abbia provato tu ma io l’ho trovato fastidioso -

Ultime Notizie dalla rete : Così cercavano 500 miglia di Indianapolis: cos’è la Tripla corona inseguita da Alonso La Gazzetta dello Sport “Non riconosco le persone”, Enrica Bonaccorti choc: ecco la malattia di cui soffre

Ho un problema preciso che ho dichiarato ultimamente. Io soffro di prosopagnosia, che cos’è? È che uno non mette insieme i nomi con le facce, io a volte non riconosco le persone, anche persone che con ...

L'AQUILA: HEALTH DAYS, INCONTRI AZIMUTH SU PREVENZIONE E COVID

L'AQUILA - Nei giorni 24, 25 e 26 Agosto, a partire dalle ore 18:00 si terrà a L'Aquila, a palazzo Di Paola su Corso Vittorio Emanuele II, al civico 95, la manifestazione promossa dall'Associazione Az ...

Ho un problema preciso che ho dichiarato ultimamente. Io soffro di prosopagnosia, che cos’è? È che uno non mette insieme i nomi con le facce, io a volte non riconosco le persone, anche persone che con ...L'AQUILA - Nei giorni 24, 25 e 26 Agosto, a partire dalle ore 18:00 si terrà a L'Aquila, a palazzo Di Paola su Corso Vittorio Emanuele II, al civico 95, la manifestazione promossa dall'Associazione Az ...