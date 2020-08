Cellino: “Seconda ondata peggio della prima, calciatori infettati per due balli in discoteca” (Di venerdì 21 agosto 2020) I casi positivi al Coronavirus sono in aumento in Italia e il presidente Cellino è tornato a parlarne con negatività. Il numero uno del Brescia, contagiato diversi mesi fa, aveva vissuto quel periodo nella paura, minacciando un’eventuale ripartenza della Serie A e trasudando un pessimismo allora dettato dal terrore. Ad oggi, nonostante l’aumento, la realtà è ben diversa. Eppure il noto imprenditore italiano sembra nuovamente farsi sopraffare dalla paura incontrollata:“A mio avviso la seconda ondata di positivi è peggiore della prima – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Io ho avuto il virus ma senza sintomi, stavolta parliamo di giocatori che hanno 20 anni e sono a letto con la ... Leggi su calcioweb.eu

