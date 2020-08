Calciomercato Fiorentina: incontro con l’agente di Zappacosta (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: il club viola ha incontrato l’agente di Zappacosta. Sondato anche Zappa del Pescara La Fiorentina è alla ricerca di un esterno destro e nella giornata di ieri ci sono stati dei contatti con l’agente di Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club viola ha parlato con Lucci e l’operazione potrebbe essere chiusa sulla base di un prestito. Resta vivo il sogno Florenzi ma il giocatore è più vicino all’Everton di Ancelotti. Oltre all’ex Roma alla Fiorentina piace anche Gabriele Zappa, classe 1999 del Pescara. Sul giocatore c’è anche il Benevento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

