Branca: «Conte più simile a Mancini che a Mou. Su Calciopoli e Messi…» (Di venerdì 21 agosto 2020) Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’Inter. Le sue parole L’ex direttore sportivo dell’Inter, Marco Branca, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto. Le sue dichiarazioni. Calciopoli – «Per chi ha fatto il mio mestiere, e io ho potuto farlo da protagonista in campo e poi anche da fuori, si sa che vincere è sempre molto difficile. Non ci è stato facilitato niente, casomai ci ha dato entusiasmo maggiore: in quegli anni abbiamo speso qualcosina di più per essere competitivi. Quando una squadra fa un ciclo dà sempre fastidio, come succede ora con la Juve e prima col Milan. Gli altri cercano di giustificarsi». MESSI – «I tifosi dell’Inter, ma ... Leggi su calcionews24

