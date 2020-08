Ben Affleck sarà ancora Batman (Di venerdì 21 agosto 2020) Ben Affleck torna a vestire i panni di Batman. L’attore premio Oscar, che in passato ha anche indossato il costume di Daredevil, torna a interpretare l’uomo pipistrello nel cinecomic The Flash, dedicato al velocista scarlatto con il volto di Ezra Miller – visto in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League – e diretto da Andrés Muschietti. La pellicola è ispirata alla saga fumettistica Flashpoint in cui Barry Allen, tornando indietro nel tempo per impedire l’omicidio della madre, altera la linea temporale, ritrovandosi (al ritorno) in una realtà diversa da quella che aveva lasciato. Un presente in cui non ha mai acquisito i poteri e i supereroi sono (in alcuni casi) dei villain: Wonder Woman e le Amazzoni hanno attaccato ... Leggi su wired

