Barcellona, Yaya Touré sicuro: “Se Messi lascerà il Barcellona potrà andare solo in un club” (Di venerdì 21 agosto 2020) Yaya Touré parla del momento complicato vissuto da Lionel Messi che sembrerebbe pronto a lasciare Barcellona.VIDEO Barcellona, rebus Leo Messi: calciomercato, futuro e suggestione Inter! La Pulga…L'ex centrocampista ivoriano nel corso della propria carriera ha vestito le maglia di Barcellona e Manchester City, in entrambe le occasioni ha avuto in panchina Pep Guardiola. In merito al tecnico spagnolo, nel corso di un'intervista concessa a Hotels.com, ha confessato che al momento potrebbe l'unico allenatore in grado di risollevare l'umore di Messi.PSG-Bayern Monaco, Rummenigge: “In EL tiferò Inter, Perisic potrebbe restare. Messi? La penso così”"È ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Barcellona, Yaya Touré sicuro: 'Se Messi lascerà il #Barcellona potrà andare solo in un club' -