Antonelli (Cts): "Le terapie intensive reggono bene, oggi i pazienti critici vengono trattati subito" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Regge bene la rete delle terapie intensive grazie all’organizzazione che ci siamo dati. I ricoverati non sono aumentati in modo significativo. Ora trattiamo subito i pazienti critici. Continuiamo ad osservare le precauzioni”. A parlare in un’intervista al Corriere della Sera è il professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19.Facendo il punto sullo stato dei contagi, Antonelli afferma:“C’è una leggera crescita ma proporzionale all’aumento dei nuovi casi e comunque non preoccupante. Anche i malati gravi sono in numero minimale. La percentuale rispetto ai positivi ... Leggi su huffingtonpost

ricpuglisi : 'Ora però con l’esperienza guadagnata si è in grado di trattare più precocemente ed efficacemente i pazienti critic… - Corriere : Impennata dei contagi, «ecco cosa sta succedendo nelle rianimazioni e ai pazienti giovani» - HuffPostItalia : Antonelli (Cts): 'Le terapie intensive reggono bene, oggi i pazienti critici vengono trattati subito' - Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: Antonelli (Cts): 'Le terapie intensive reggono bene, oggi i pazienti critici vengono trattati subito' - sermezane : RT @ricpuglisi: 'Ora però con l’esperienza guadagnata si è in grado di trattare più precocemente ed efficacemente i pazienti critici, riusc… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonelli Cts Antonelli (Cts): "Aumento contagi? Nessun allarme, le terapia intensive reggono bene" Giornale di Sicilia Antonelli (Cts): "Le terapie intensive reggono bene, oggi i pazienti critici vengono trattati subito"

“Regge bene la rete delle terapie intensive grazie all’organizzazione che ci siamo dati. I ricoverati non sono aumentati in modo significativo. Ora trattiamo subito i pazienti critici. Continuiamo ad ...

Antonelli (Cts): “Virus meno letale ma solo perchè colpisce i giovani”

Il direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli espone la situazione del Covid in Italia. “Le terapie intensive reggono bene, meno di 50 le persone ricoverate”, dice Ant ...

“Regge bene la rete delle terapie intensive grazie all’organizzazione che ci siamo dati. I ricoverati non sono aumentati in modo significativo. Ora trattiamo subito i pazienti critici. Continuiamo ad ...Il direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli espone la situazione del Covid in Italia. “Le terapie intensive reggono bene, meno di 50 le persone ricoverate”, dice Ant ...