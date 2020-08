Amazfit Zepp E è il nuovo smartwatch di Huami, disponibile in due varianti (Di venerdì 21 agosto 2020) Si chiama Amazfit Zepp E il nuovo smartwatch premium di Huami, disponibile in due diverse varianti di forma con buone specifiche e prezzi elevati. L'articolo Amazfit Zepp E è il nuovo smartwatch di Huami, disponibile in due varianti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Huami prova a non scontentare nessuno con il nuovo Amazfit Zepp E, smartwatch dall'aspetto premium appena presentato in Cina che viene proposto con due design diversi, tante funzionalità dedicate agli ...

Quando si vaglia l’acquisto di uno smartwatch, molto spesso la scelta che ci si para innanzi è relativa sia alle funzionalità che il wearable dovrà avere, ma anche alla forma, con quella più rotonda c ...

