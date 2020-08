Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto (Di giovedì 20 agosto 2020) La notizia è stata resa nota solamente nel tardo pomeriggio di ieri quando i giudici delle indagini preliminari hanno convalidato l'arresto. A finire in carcere, a Regina Coeli, un ragazzo di 21 anni ... Leggi su romatoday

Roma__SPQR : Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto - Notiziedi_it : Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto - paolorm2012 : Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto - Alfa_Phi : RT @romatoday: roma #Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto - 79_Alessio : RT @romatoday: roma #Trastevere: studentessa violentata dopo una festa di Ferragosto -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere studentessa

RomaToday

La notizia è stata resa nota solamente nel tardo pomeriggio di ieri quando i giudici delle indagini preliminari hanno convalidato l'arresto. A finire in carcere, a Regina Coeli, un ragazzo di 21 anni ...ROMA - È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Istruzione, l'Avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l'affitto di spazi e per l'acq ...