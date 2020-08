Solaro, proiettile di mortaio nel cassonetto dei rifiuti, intervento degli artificieri (Di giovedì 20 agosto 2020) Un addetto del servizio rifiuti ha trovato un vecchio proiettile di mortaio questa mattina in un cassonetto a Solaro. L’allarme è scattato intorno alle 8, quando uno degli operatori del servizio ecologico, giunto davanti ad un cassonetto in via De Amicis, traversa di Corso Europa che si trova a poche decine di metri dallo stabilimento … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

