Smart working, fuga dagli affitti di San Francisco: e a Milano? (Di giovedì 20 agosto 2020) Moltissimi dipendenti della Silicon Valley hanno abbandonato gli esorbitanti affitti di San Francisco per spostarsi in zone dove i prezzi sono più bassi, grazie allo Smart working. E se succedesse anche a Milano? Anche le aziende della Silicon Valley hanno deciso da qualche tempo di mandare i propri impiegati a casa a lavorare da remoto. Lo Smart working adottato da quasi tutte le aziende dei paesi colpiti dall’epidemia, ha avuto effetti collaterali nell’economia ma anche nel mercato immobiliare. Gli esorbitanti affitti della baia di San Francisco, cuore pulsante delle aziende tecnologiche americane, hanno incoraggiato i lavoratori a trasferirsi. Molti hanno deciso di tornare a casa, altri invece si sono trasferiti ... Leggi su bloglive

