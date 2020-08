Siviglia, Oliver Torres: «Vogliamo regalare l’Europa League ai nostri tifosi» (Di giovedì 20 agosto 2020) Oliver Torres ha parlato della finale di Europa League contro l’Inter Oliver Torres, centrocampista del Siviglia, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo della finale di Europa League contro l’Inter. «Abbiamo lavorato a lungo su questo obiettivo, siamo al meglio e spero di poterlo centrare. Ma qualunque cosa accada, sarò molto orgoglioso dei miei compagni di squadra. Ciò che abbiamo conquistato quest’anno va oltre i titoli e le vittorie e rimarrà con noi per tutta la vita. Ho sempre detto che gran parte di questa vittoria sarebbe stata per i nostri tifosi. Con tutti questi problemi che abbiamo vissuto quest’anno, so che si stanno divertendo molto con queste partite. ... Leggi su calcionews24

