Raduni e ritiri serie A: tutte le date (Di giovedì 20 agosto 2020) Il campionato di serie A inizierà il 19 e 20 settembre. Ecco il programma di Raduni e ritiri: ATALANTA raduno e ritiro dal 31 agosto a Zingonia, Bergamo, BENEVENTO ritiro dal 17 al 30 a Seefeld, ... Leggi su corrieredellosport

Si ricomincia, senza volti nuovi. Per la Lazio è il giorno del ritrovo a Formello per il raduno. Tolto Escalante, acquisto a parametro zero annunciato già lo scorso inverno, non ci sono nuovi acquisti ...

Il campionato di serie A inizierà il 19 e 20 settembre. Ecco il programma di raduni e ritiri: ...

