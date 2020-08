Napoli, Petagna positivo al Covid-19: è asintomatico (Di giovedì 20 agosto 2020) Proseguono i casi di Covid-19 in Serie A. Dopo la notizia delle positività di ieri che hanno coinvolto il portiere della Roma Antonio Mirante e vari calciatori del Cagliari, un altro giocatore ha contratto il virus. Si tratta del neo attaccante del Napoli Andrea Petagna. Ad annunciarlo sono stati i partenopei sui social. Di seguito il tweet: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra“. Andrea Petagna è risultato positivo al ... Leggi su sportface

Anche il giocatore del Napoli è positivo al Covid 19, lo ha comunicato il club partenopeo con un tweet. Il giocatore è asintomantico ed è in isolamento nella sua abitazione ...Andrea Petagna - nuovo acquisto del Napoli per l'attacco - era carico in vista dell'inizio della nuova avventura in maglia azzurra, ma è arrivata la doccia fredda. Acquistato a gennaio dalla Spal, il ...