MotoGp, Dovizioso alza la voce: “servono sanzioni più severe per chi va fuori dalla pista” (Di giovedì 20 agosto 2020) A caccia del bis, Andrea Dovizioso si avvicina al GP di Stiria con l’obiettivo di centrare un altro successo sul tracciato austriaco, che gli potrebbe consentire di avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica piloti, occupata da Quartararo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl forlivese ha parlato in conferenza stampa della sua vittoria in Austria di domenica scorsa, sottolineando poi come sarà complicato ripetersi considerando la presenza di numerosi avversari temibili: “è stata una vittoria strana, soprattutto dopo la gara ma più perché non c’erano i tifosi e i miei amici in pista, piuttosto che per quanto successo con la Ducati. Mi sto concentrando su questa stagione, il mio futuro adesso non mi interessa. Vincere qui due volte di fila è complicato, proveremo qualcosa di diverso e vedremo come ... Leggi su sportfair

Ecco tutti i motivi del divorzio tra Dovizioso e Ducati, con la Casa di Borgo Panigale che potrebbe prediligere un nuovo ciclo affidandosi a Francesco Bagnaia. Quando sabato scorso ha annunciato la de ...

MotoGP, GP Stiria (Spielberg), Quartararo: "La pista chiamiamola Dovi Ring!"

Quartararo esalta Dovizioso: "Ormai il circuito non dovremmo chiamarlo più Red Bull ing, ma Dovi Ring! Lo sappiamo, è molto forte da sempre qui e lo ha dimostrato settimana scorsa. Cercheremo di salir ...

