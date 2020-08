Morta tragicamente Elena Kustova: “Colpita da un blocco metallico” (Di giovedì 20 agosto 2020) La trapezista Elena Kustova Morta tragicamente durante un allenamento: “Ginnasta colpita da un blocco metallico”. Una ginnasta del trapezio femminile è stata uccisa in un assurdo e orribile incidente dopo che un blocco metallico di circa dieci centimetri e l’ha colpita alla testa. L’oggetto, progettato per garantire la tensione, ha colpito Elena Kustova “come un … L'articolo Morta tragicamente Elena Kustova: “Colpita da un blocco metallico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Una ginnasta del trapezio femminile è stata uccisa in un assurdo e orribile incidente dopo che un blocco metallico di circa dieci centimetri e l'ha colpita alla testa. L'oggetto, progettato per garant ...