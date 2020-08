Macchina contro un palo: autista perde controllo per colpa di un ragno (Di giovedì 20 agosto 2020) Un automobilista dell’isola di Wight si è schiantato contro un palo. L’incidente è avvenuto dopo che l’uomo individuato un ragno all’interno della sua auto. L’uomo stava guidando su Kite Hill, Wootton, nel nord dell’isola lunedì, quando ha notato lo sgradito raccapricciante strisciante. Il ragno era chiaramente piuttosto fastidioso. Tuttavia, l’uomo, nei suoi tentativi di rimuovere l’aracnide, ha distolto gli occhi dalla strada ed è finito a sbattere con la Macchina contro un palo. Fortunatamente, è uscito dall’incidente con solo lievi ferite. Macchina contro un palo: annuncio ufficiale della polizia In un post di Facebook, la ... Leggi su kontrokultura

riotta : Il giorno in cui la piattaforma Rousseau voterà contro le indicazioni del vertice #M5S non arriverà mai perché la m… - mari171258 : RT @DanieleLorenze2: @orporick @MarioGuglielmi La storia ci racconta come finì la corsa: la macchina deviata lungo una linea morta. Con l'u… - majimaage : Mi sono svegliato sognando di picchiare la testa contro una macchina fotografica, tutto ok - luca_di_gru : RT @RSIsport: ????? Con la rete messa a segno contro il Lione, Lewandowski ha raggiunto quota 55 gol stagionali - RSIsport : ????? Con la rete messa a segno contro il Lione, Lewandowski ha raggiunto quota 55 gol stagionali -

Ultime Notizie dalla rete : Macchina contro Torino, auto contro dehors nella nuova zona pedonale La Repubblica Incidente in via Pitrè a Palermo, auto contro il tram: conducente illeso, traffico in tilt

11:25Incidente in via Pitrè a Palermo, auto contro il tram: conducente illeso, traffico in tilt 11:25Paura a Ortigia, una donna minaccia passanti e turisti con un coltello 11:25“Parole ed emozioni mad ...

Va a sbattere con la moto contro un’auto parcheggiata: centauro in gravi condizioni

Incidente ieri sera, intorno alle 23, in via Garibaldi, a Sassofortino. Per cause in corso di accertamento, una moto guidata da un uomo di 23 anni è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata. A ca ...

11:25Incidente in via Pitrè a Palermo, auto contro il tram: conducente illeso, traffico in tilt 11:25Paura a Ortigia, una donna minaccia passanti e turisti con un coltello 11:25“Parole ed emozioni mad ...Incidente ieri sera, intorno alle 23, in via Garibaldi, a Sassofortino. Per cause in corso di accertamento, una moto guidata da un uomo di 23 anni è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata. A ca ...