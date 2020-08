Lo Spallanzani contro la bufala dei catastrofisti: “Nessuna 20enne ricoverata in terapia intensiva” (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Esiste un fronte mediatico – composto dalle principali testate – che sembra muoversi in una direzione precisa: dare il massimo risalto ad ogni possibile ipotesi di risalita del contagio, attraverso un uso strumentale delle statistiche e una drammatizzazione di alcuni singoli casi in grado di impressionare di più. E’ in quest’ottica che va letta la notizia riportata subito in pompa magna da Corriere della Sera, Fatto Quotidiano e compagnia, di una giovane “20enne ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani” a causa di una polmonite da Covid-19. Dunque non solo i giovani sono il nuovo veicolo del contagio, secondo la narrazione post chiusura delle discoteche, ma rischiano grosso anche sulla propria pelle. La smentita dello ... Leggi su ilprimatonazionale

ClaudioSeganti1 : RT @IlPrimatoN: La smentita dell'ospedale romano dopo le notizie (false) riportate ieri #Spallanzani - Delafuente1971 : RT @IlPrimatoN: La smentita dell'ospedale romano dopo le notizie (false) riportate ieri #Spallanzani - PaNurX1 : RT @Il_Vitruviano: Ma non c’era il comitato contro le fake news? Lo Spallanzani ha smentito ieri questa “notizia”. Al Corriere dormono o ha… - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: La smentita dell'ospedale romano dopo le notizie (false) riportate ieri #Spallanzani - LiberoFreedom : RT @IlPrimatoN: La smentita dell'ospedale romano dopo le notizie (false) riportate ieri #Spallanzani -