“Lo faccio per mio figlio Leone”: dopo Clio anche Chiara Ferragni dice addio all’America (Di giovedì 20 agosto 2020) Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua casa a Los Angeles. L’influencer sembra voler tornare definitivamente in Europa. Il motivo? Leone. Lo aveva già annunciato, nei giorni scorsi, la beauty influencer Clio Make Up. Quest’ultima, volto noto dei social e della tv anche grazie alla rete Real Time, aveva riferito ai suoi followers la … L'articolo “Lo faccio per mio figlio Leone”: dopo Clio anche Chiara Ferragni dice addio all’America proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

ricpuglisi : Pericoloso fare previsioni in situazione così incerta ma ne faccio una lo stesso: la crescita del PIL reale italia… - Defenditnumerus : valore in euro lo devo cambia in sterline. Faccio euro per valore di cambio ve? - SailorLoki : il mio struggle è che vorrei farmi un tatuaggio ma ho scoperto solo ora namjoon ci ha fatto una canzone e ho paura… - elerub11 : @lucia_pal @francang1950 @marcodemeu @smilypapiking Io non faccio il Ministro degli Esteri, non sono tenuta a saper… - nobilta_miseria : RT @AdamartArt: @N4PUL1T4NO Sì, so la storia. Pensa che in America quando celebrano la giornata in memoria di quella guerra, espongono anch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo faccio Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera