Libia, per Di Maio contano più i pozzi petroliferi che i morti in mare (Di giovedì 20 agosto 2020) Fuori da Misurata L'ultima riprova in ordine di tempo, anticipata da Globalist, è stata la 'cacciata' da Misurata. Cacciati per far posto ai turchi. E' andata così, come ben ricostruisce ... Leggi su globalist

AMorelliMilano : Episodio gravissimo, come gravissimo è il silenzio di #DiMaio, di #Conte e del #Tg1. La #Libia, molto probabilmente… - Tg3web : Almeno 45 migranti, tra i quali cinque bambini, hanno perso la vita in un naufragio al largo della Libia. Secondo l… - Internazionale : Il coma per sospetto avvelenamento dell’attivista russo Aleksej Navalnyj, gli sviluppi del colpo di stato in Mali,… - ItaLianovery : RT @paolokolla: Barack #Obama ammonisce il mondo: '#Trump raderà al suolo la democrazia!'. Certo, di rasare al suolo te ne intendi, visto c… - Ariel2575 : RT @AMorelliMilano: Episodio gravissimo, come gravissimo è il silenzio di #DiMaio, di #Conte e del #Tg1. La #Libia, molto probabilmente su… -