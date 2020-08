Lega Pro, decisa la data per il sorteggio del calendario 2020-21 (Di giovedì 20 agosto 2020) Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato quando si terrà il sorteggio del calendario per la prossima stagione 2020-21. Da quanto si apprende la nuova stagione verrà decisa il 10 settembre al Salone d’Onore del CONI di Roma.Lega Pro: la data del sorteggio del calendarioLa nuova stagione di Lega Pro avrà la luce il prossimo 10 settembre, data scelta per il sorteggio del calendario. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Ecco il perché della scelta.Questo il comunicato apparso sul sito della Lega Pro: "Dopo la presentazione di ... Leggi su itasportpress

Raduno, test, ritiro pre-campionato, scelta dell’allenatore, nomina del direttore sportivo, costruzione dell’organico edizione 2020/21. Ninni Corda è al lavoro per plasmare il Foggia che verrà. Fino a ...

Dopo il pallone Connector, ecco che nell’agenda della Lega Pro viene segnato un appuntamento decisamente più rilevante: quello del sorteggio dei calendari, previsto il 10 settembre al Salone d’Onore d ...

