Lecce, chiesti i danni a Fabio Liverani: dalla vittoria contro il Napoli alla retrocessione con esonero (Di giovedì 20 agosto 2020) Colpo di scena in Puglia. Ieri è arrivato il comunicato del Lecce che ha esonerato a sorpresa Fabio Liverani. “L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”. I giallorossi sono retrocessi all’ultima giornata, ma non sembravano esserci particolari problemi con il tecnico, che nel corso della stagione aveva ottenuto anche risultati importanti come la vittoria contro il Napoli, al San Paolo. Oggi sembra che il ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Lecce chiesti Lecce, chiesti i danni a Fabio Liverani: dalla vittoria contro il Napoli alla retrocessione con... Calciomercato Napoli Coldiretti - A Lequile (Lecce) ennesimo rogo nella notte in 7 ettari di uliveto secco per xylella

Con il 30% di pioggia in meno è allarme siccità, mentre solo negli invasi foggiani mancano all’appello 85 milioni di metri cubi di acqua rispetto al 20 agosto dell’anno scorso e le alte temperature fa ...

Lecce, Corini più vicino. Calciomercato: per Palombi forse un ritorno di fiamma

Certi amori non finiscono? Forse. Così il Lecce si starebbe facendo spazio tra i club che hanno chiesto di portare in squadra Simone Palombi. Il mercato giallorosso è in fermento a partire dalla scelt ...

Con il 30% di pioggia in meno è allarme siccità, mentre solo negli invasi foggiani mancano all’appello 85 milioni di metri cubi di acqua rispetto al 20 agosto dell’anno scorso e le alte temperature fa ...Certi amori non finiscono? Forse. Così il Lecce si starebbe facendo spazio tra i club che hanno chiesto di portare in squadra Simone Palombi. Il mercato giallorosso è in fermento a partire dalla scelt ...