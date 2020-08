Iss: indice Rt sopra 1 in 5 regioni. Casi in aumento, tendenza a progressivo peggioramento (Di giovedì 20 agosto 2020) "Nuovo aumento dei Casi, fondamentale mantenere misure di precauzione", mentre l'indice Rt resta al di sotto di 1, precisamente a 0,83. Questi i risultati del Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità in relazione all'andamento dei contagi da Sars-Cov2. Il periodo preso in considerazione va dal 10 al 16 agosto 2020. "Viene confermato un aumento nei nuovi Casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva - si legge nel report -con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni (periodo 03/8-16/8) di 9.65 per 100 000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno". "La maggior parte dei Casi ... Leggi su tg24.sky

