Inter, Handanovic e la prima finale da capitano: “Orgoglioso di essere qua” (Di giovedì 20 agosto 2020) La finale di Europa League sarà un match speciale per l'Inter, ma anche e soprattutto per Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro è alla prima finale da giocatore dell'Inter, un giusto premio ad una carriera straordinaria.PARLA Handanoviccaption id="attachment 560383" align="alignnone" width="300" Handanovic (Getty Images)/captionIn conferenza stampa lo sloveno si è espresso così riguardo la partita di venerdì: "Quando sono arrivato ho sempre puntato a giocarmi i trofei. Finalmente possiamo lottare per qualcosa di importante, questo deve essere un punto di partenza, deve diventare un'abitudine come 10-15 anni fa. L'Inter giocava sempre per Scudetto e coppe. Adesso siamo arrivati al ... Leggi su itasportpress

