Incendio al deposito di pneumatici in Via di Valle Caia, il Sindaco di Pomezia: «Chiudete le finestre e lavate bene frutta e verdura» (Di giovedì 20 agosto 2020) Un terribile Incendio è divampato nella notte al confine tra Ardea e Pomezia. A fuoco – per cause ancora da accertare – un deposito di gomme per auto e mezzi industriali situato in Via di Valle Caia. Lo spaventoso Incendio è stato spento, ma la nube di fumo non si è del tutto dissoluta. Sono tante le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito un fortissimo odore acre nell’aria. Incendio in Via di Valle Caia ad Ardea La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato 8 squadre di vigili del fuoco con il supporto di una autobotte kilolitrica (capiente litri 18.000), il funzionario di guardia (1b) ed il capo turno provinciale(1c). Le operazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

