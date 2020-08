Handanovic: “Orgoglioso di essere qua” (Di giovedì 20 agosto 2020) Samir Handanovic si appresta a vivere la finale di Europa League con la sua Inter domani nel match che lo vede contrapposto al Siviglia. Intervistato nel corso della conferenza pre match, il portiere commenta la partita di domani: “essere qui per me è motivo di orgoglio. Ho sempre puntato a vincere e giocarmi trofei. Farlo da capitano è qualcosa di importante e deve essere un punto di partenza. Siamo un gruppo che sta bene insieme, siamo migliorati tantissimo”: Foto: Twitter Inter L'articolo Handanovic: “Orgoglioso di essere qua” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

