Gravina: «Riapertura stadi? I numeri dei contagi non ci permettono di fare passi in avanti» (Di giovedì 20 agosto 2020) Gabriele Gravina ha parlato a Il Messaggero dell’aumento dei numeri di contagi e dei possibili effetti sul calcio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell’aumento dei contagi da Coronavirus e dei possibili effetti sul mondo del calcio. Le sue parole a Il Messaggero. ATTEGGIAMENTI IRRESPONSABILI – «Colgo l’occasione per rivolgere un invito ai nostri tesserati: vogliamo tutti giocare a calcio, ma prima di essere atleti dobbiamo essere cittadini coscienziosi e continuare ad osservare le disposizioni e le cautele necessarie per contenere le diffusione di questo maledetto virus. Lo abbiamo già fatto dopo il lockdown, dobbiamo continuare a farlo. La congiuntura internazionale impone massima attenzione mi preoccupano i comportamenti irresponsabili. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24

