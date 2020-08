Google Maps, nuove mappe e più dettagli sui paesaggi di tutto il mondo (Di giovedì 20 agosto 2020) Google Maps sta per cambiare radicalmente. L’app più usata al mondo per la navigazione sta per fare un salto nel mondo dell’alta definizione con un corposo aggiornamento delle mappe di tutto il mondo che ti consentirà di avere maggiori dettagli sul panorama o sulla città che ti interessa. Ad esempio, fino ad oggi foreste, pianure, deserti e campi innevati erano trattati praticamente alla stessa maniera: da oggi – o comunque da quando Google riuscirà ad estendere l’update in tutto il mondo – potremo distinguerli e avere una precisione davvero capillare sulla presenza di aree verdi, campi e parchi naturali. Non dovremo far nulla, basterà ... Leggi su gqitalia

